Нкунку: «Я рад, что буду работать с Почеттино»

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку высказался о наставнике лондонской команды Маурисио Почеттино.

«Я пока не разговаривал с Почеттино, но я спрашивал о нем у разных футболистов. Они говорят, что это отличный специалист. Я рад, что буду работать под его руководством», — приводит слова Нкунку пресс-служба «синих».

Напомним, 25-летний француз перебрался в «Челси» из немецкого «РБ Лейпцига». Трудовой договор Нкунку с лондонским клубом рассчитан до конца сезона-2028/29.

В прошедшем сезоне игрок забил 23 гола и стал автором девяти результативных передач в 36 матчах с учетом всех турниров.