Кудус может перебраться в «Челси»

Полузащитник амстердамского «Аякса» Мохаммед Кудус в скором времени может пополнить ряды лондонского «Челси». По информации от журналиста Феликса Джонстона, ганец входит в сферу интересов команды Маурисио Почеттино.

Источник сообщает, что в случае продажи Кая Хаверца и Мэйсона Маунта, «Челси» будет нужен новый атакующий полузащитник. Кудус является одним из вариантов наряду с Габри Вейгой из «Сельты», Джеймсом Мэддисоном из «Лестера» и Домиником Собослаи из «РБ Лейпцига».

Кудус в прошедшем розыгрыше чемпионата Нидерландов отметился 11 голами и 3 результативными передачами. Также игрок забил 4 гола на групповом этапе Лиги чемпионов.