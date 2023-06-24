«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Вольфсбурга»

Лондонский «Тоттенхэм» добавил в свой шорт-лист на усиление центра обороны Микки ван де Вена из «Вольфсбурга». По информации от журналиста Фабрицио Романо, 22-летний нидерландец очень высоко котируется в руководстве «шпор».

Источник сообщает, что клубы уже провели между собой переговоры, где обсудили условия потенциальной сделки. Ещё одним вариантом для «Тоттенхэма» является другой центральный защитник из Бундеслиги – Эдмонд Тапсоба, защищающий цвета леверкузенского «Байера».

«Тоттенхэм» в следующем сезоне не будет выступать в еврокубках. Новым тренером клуба недавно стал Анге Постекоглу.