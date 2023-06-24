Человек-паук выбрал двух нападающих для «Реала»

Американский актер Том Холланд, который известен по роли Человека-паука, порекомендовал форвардам лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейну и Сон Хынмину перебраться в мадридский «Реал».

«Кейн переходи в «Реал». Будь лучшим футболистом мира, ты ведь этого заслуживаешь. Также советую Сону уходить туда же. Идите вместе и выиграйте Лигу чемпионов», - передает слова актера газета Marca.

Кейн стал вторым бомбардиром минувшего розыгрыша Английской премьер-лиги, отметившись 30 забитыми мячами в 38 встречах. Что касается Сона, то кореец записал на свой счет десять забитых мячей и шесть результативных передач в 36 встречах.