Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» продолжает переговоры с «Аяксом» по Тимберу

24 Июня 2023 • 11:52 Комментировать

Лондонский «Арсенал» продолжает вести переговоры с амстердамским «Аяксом» по трансферу центрального защитника Юррьена Тимбера, который ранее чётко дал понять, что хочет перебраться в команду Микеля Артеты, несмотря на интерес со стороны мюнхенской «Баварии».

Как сообщает журналист Грэм Бэйли, «Арсенал» в данный момент уверен в том, что сможет провернуть сделку по трансферу нидерландца. Сейчас «Аякс» запрашивает за Тимбера 60 миллионов евро, но «Арсенал» надеется заключить трансфера за сумму чуть ниже 50 миллионов.

Тимбер ранее намекал, что хочет покинуть «Аякс» этим летом и сделать следующий шаг в развитии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Арсенал Лондон Юррьен Тимбер трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
12:00 · Англия. Премьер-лига
Кудус может перебраться в «Челси»
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Вольфсбурга»
11:53 · Англия. Премьер-лига
Человек-паук выбрал двух нападающих для «Реала»
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продолжает переговоры с «Аяксом» по Тимберу
11:44 · Англия. Премьер-лига
Названа новая зарплата Бернарду Силвы в Саудовской Аравии
11:42 · Англия. Чемпионшип
«Рома» договорилась с «Лидсом» о продлении аренды Льоренте
11:21 · Англия. Премьер-лига
Теллес готов вернуться в «Порту», но есть одна проблема
11:03 · Англия. Премьер-лига
Агент: «Проект «Ньюкасла» идеален для Тонали»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Тонали расплакался после того, как узнал о своём переходе в «Ньюкасл» 4
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на трансфер Боуэна
10:41 · Англия. Премьер-лига
Андре Онана сменил агента, игрок хочет поскорее перейти в «Манчестер Юнайтед» 1
10:34 · Англия. Премьер-лига
Основная часть медосмотра Джексона в «Челси» пройдёт уже скоро
10:20 · Англия. Премьер-лига
Парти станет главной целью «Ювентуса», если команду покинет Рабио
10:11 · Англия. Премьер-лига
Нкунку рассказал, почему перешёл в «Челси»
09:37 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» включилась в борьбу за Кьезу
Все новости
Рекомендуем