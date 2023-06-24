«Арсенал» продолжает переговоры с «Аяксом» по Тимберу

Лондонский «Арсенал» продолжает вести переговоры с амстердамским «Аяксом» по трансферу центрального защитника Юррьена Тимбера, который ранее чётко дал понять, что хочет перебраться в команду Микеля Артеты, несмотря на интерес со стороны мюнхенской «Баварии».

Как сообщает журналист Грэм Бэйли, «Арсенал» в данный момент уверен в том, что сможет провернуть сделку по трансферу нидерландца. Сейчас «Аякс» запрашивает за Тимбера 60 миллионов евро, но «Арсенал» надеется заключить трансфера за сумму чуть ниже 50 миллионов.

Тимбер ранее намекал, что хочет покинуть «Аякс» этим летом и сделать следующий шаг в развитии.