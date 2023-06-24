Названа новая зарплата Бернарду Силвы в Саудовской Аравии

Руководство саудовского клуба «Аль-Хиляль» нацелено на подписание португальского полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

Согласно данным источника, клуб готов предложить 28-летнему игроку контракт с заработной платой в размере 46,8 миллиона евро в год без учета бонусных выплат. В свою очередь «горожане» хотят подписать с Силвой новый трудовой договор. Сам футболист еще не принял окончательного решения по своему будущему.

В минувшем сезоне Бернарду принял участие в 54 поединках, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.