Теллес готов вернуться в «Порту», но есть одна проблема

Каталонская «Барселона» ещё не связывалась с «Бетисом» по трансферу полузащитника Гидо Родригеса. По информации от Mundo Deportivo, команда Мануэля Пеллегрини не в курсе об интересе «сине-гранатовых» к опорному хавбеку.

«Барселона» рассматривает Родригеса в качестве замены Серхио Бускетса, который недавно на правах свободного агента подписал контракт с «Интер» Майами. У каталонцев есть более приоритетные цели, чем Гидо, но тяжёлое финансовое положение делает Родригеса одним из самых реальных вариантов.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Гидо отметился одним голом в 34 поединках.