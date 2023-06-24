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Теллес готов вернуться в «Порту», но есть одна проблема

24 Июня 2023 • 11:21 Комментировать

Каталонская «Барселона» ещё не связывалась с «Бетисом» по трансферу полузащитника Гидо Родригеса. По информации от Mundo Deportivo, команда Мануэля Пеллегрини не в курсе об интересе «сине-гранатовых» к опорному хавбеку.

«Барселона» рассматривает Родригеса в качестве замены Серхио Бускетса, который недавно на правах свободного агента подписал контракт с «Интер» Майами. У каталонцев есть более приоритетные цели, чем Гидо, но тяжёлое финансовое положение делает Родригеса одним из самых реальных вариантов.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Гидо отметился одним голом в 34 поединках.

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Порту Манчестер Юнайтед Алекс Теллес трансферы футбола - лето 2023
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