Агент: «Проект «Ньюкасла» идеален для Тонали»

Полузащитник Сандро Тонали перешел из «Милана» в английский «Ньюкасл». Об этом трансфере высказался агент игрока.

«Проект «Ньюкасла» идеален для Сандро. Тонали будет ключевым футболистом для них», - приводит слова представителя игрока инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 48 поединках за «россонери» во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и десять голевых передач.

По итогам минувшего розыгрыша Английской премьер-лиги «Ньюкасл» финишировал на четвертом месте. «Сороки» усиливаются этим летом перед выступлением в Лиге чемпионов.