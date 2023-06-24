Тонали расплакался после того, как узнал о своём переходе в «Ньюкасл»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали расплакался, когда узнал о своей продаже в «Ньюкасл». Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, 23-летний футболист не хотел уходить из «Милана» и планировал остаться в итальянском клубе надолго. Однако руководство «россонери» не стало отказываться от выгодного предложения из Англии.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» полностью согласовал переход Тонали. Сумма трансфера с учётом бонусов составит 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Тонали провёл за «Милан» 48 матчей, забил два гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает итальянского футболиста в 50 миллионов евро.