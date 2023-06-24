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Тонали расплакался после того, как узнал о своём переходе в «Ньюкасл»

24 Июня 2023 • 10:56 Комментировать (4)
Ньюкасл
...
Астон Вилла
12.08 19:30

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали расплакался, когда узнал о своей продаже в «Ньюкасл». Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, 23-летний футболист не хотел уходить из «Милана» и планировал остаться в итальянском клубе надолго. Однако руководство «россонери» не стало отказываться от выгодного предложения из Англии. 

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» полностью согласовал переход Тонали. Сумма трансфера с учётом бонусов составит 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Тонали провёл за «Милан» 48 матчей, забил два гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает итальянского футболиста в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Сандро Тонали
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НЬЮКАСЛ АСТОН ВИЛЛА
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Комментарии (4)
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ivan_petrenko95
24 Июня 2023 в 12:02
арабскими деньгами быстро слезы протрет и успокоится. мне больше непонятна позиция Милана, если они хотят за что то бороться, так легко отпускать своего ключевого полузащитника это неправильно. тогда мне непонятно почему Леау и Эрнандес до сих пор не ушли из этого цирка, они максимум будут бороться за зону ЛЧ, больше ничего им не светит
Манчестерский Иппатий
24 Июня 2023 в 11:09
Ясен пень расплачешься. Был дьяволенком, а теперь понизили в сороки.
NOBODY
24 Июня 2023 в 11:10
а милан разве "дьяволята" ????
NOBODY
24 Июня 2023 в 11:10
Милан
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