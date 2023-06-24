«Тоттенхэм» нацелился на трансфер Боуэна

Лондонский «Тоттенхэм» хочет пригласить в команду нападающего из соседнего «Вест Хэма». По информации от The Athletic, «шпоры» нацелились на одного из лучших футболистов «молотобойцев» в лице Джаррода Боуэна.

По информации от источника, в стане «Тоттенхэма» понимают, что «Вест Хэм» вряд ли согласится на продажу. Тем не менее, руководство «шпор» намерено попытаться заполучить англичанина, даже несмотря на тяжелейшие переговоры с «молотобойцами».

Боуэн закончил сезона с 6 голами и 5 результативными передачами в Премьер-лиге. Также англичанин забил победный гол в финале Лиги конференций в ворота итальянской «Фиорентины».