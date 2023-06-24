Андре Онана сменил агента, игрок хочет поскорее перейти в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана сменил агента. По информации от журналиста Саймона Джонса, камерунец сделал это для того, чтобы поскорее перебраться в «Манчестер Юнайтед» к главному тренеру Эрику тен Хагу, под руководством которого работал в амстердамском «Аяксе».

Напомним, Онана является главным кандидатом «Манчестер Юнайтед» на замену голкиперу Давиду де Хеа, который в скором времени может уйти свободным агентом. Андре хорошо умеет играть ногами, чем нравится главному тренеру Эрику тен Хагу.

Отметим, что Онана является обладателем «Золотой перчатки» минувшего розыгрыша Лиги чемпионов, где «Интер» дошёл до финала.