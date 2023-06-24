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Андре Онана сменил агента, игрок хочет поскорее перейти в «Манчестер Юнайтед»

24 Июня 2023 • 10:41 Комментировать (1)

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана сменил агента. По информации от журналиста Саймона Джонса, камерунец сделал это для того, чтобы поскорее перебраться в «Манчестер Юнайтед» к главному тренеру Эрику тен Хагу, под руководством которого работал в амстердамском «Аяксе».

Напомним, Онана является главным кандидатом «Манчестер Юнайтед» на замену голкиперу Давиду де Хеа, который в скором времени может уйти свободным агентом. Андре хорошо умеет играть ногами, чем нравится главному тренеру Эрику тен Хагу.

Отметим, что Онана является обладателем «Золотой перчатки» минувшего розыгрыша Лиги чемпионов, где «Интер» дошёл до финала.

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Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
24 Июня 2023 в 12:00
при всем уважении к Онане, мне лично жаль Де Хеа, отличного голкипера, которого периодически критиковали, но почти всегда изза игры команды и обороны в целом. да, он иногда ошибался, как и все, но не настолько чтоб его обвинять во всех бедах. они бы боролись за выживание в АПЛ несколько последних сезонов если б не он. как бы то ни было, если хотят его поменять их право, но хотя бы дайте уйти достойно, без критики.
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