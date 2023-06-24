Основная часть медосмотра Джексона в «Челси» пройдёт уже скоро

Нападающий «Вильярреала» Николас Джексон почти завершил свой трансфер в лондонский «Челси». Сегодня сенегалец должен пройти основную часть медосмотра перед пописанием контракта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Отмечается, что нападающий обойдётся «Челси» в 37 миллионов евро. Это на два миллиона больше, чем у игрока прописано в сумме отступных. Такая переплата – это следствие того, что «Челси» решил выплачивать основную сумму в длительную рассрочку.

Николас Джексон стал одним из открытий прошедшего розыгрыша Ла Лиги, забив 12 голов в чемпионате.