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Парти станет главной целью «Ювентуса», если команду покинет Рабио

24 Июня 2023 • 10:20 Комментировать

Руководство туринского «Ювентуса» определилось с полузащитником, которого постарается купить в случае ухода Адриена Рабио на правах свободного агента. Напомним, у француза 1 июля истекает контракт со «старой синьорой».

По информации от La Stampa, приоритетным кандидатом для «Ювентуса» на случай ухода Рабио является полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти, которого «канониры» готовы продать этим летом. При этом к ганцу также проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии, которые предлагают игроку очень выгодные финансовые условия.

Ранее сообщалось, что Рабио близок к новому контракту с «Ювентусом», но окончательное решение ещё не принято.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Адриен Рабио Томас Парти трансферы футбола - лето 2023
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