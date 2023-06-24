Нкунку рассказал, почему перешёл в «Челси»

Новичок лондонского «Челси» Кристофер Нкунку высказался о своем переходе в английский клуб.

«Я считаю, что этот клуб подходит мне. Могу прогрессировать здесь как футболист и человек. К тому же Лондон – отличный город. Я хочу совершенствоваться и выигрывать трофеи. Думаю, это отличный проект для меня на данном этапе карьеры. Без сомнений», - передает слова Кристофера пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что Нкунку заключил трудовое соглашение с «пенсионерами» до середины 2029 года. Сумма трансфера составила 65 миллионов евро.

В прошлом сезоне француз играл за «РБ Лейпциг». Он забил 16 мячей и сделал четыре ассиста в 25 матчах.