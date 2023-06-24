«Астон Вилла» включилась в борьбу за Кьезу

«Астон Вилла» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Федерико Кьезе. Об этом сообщает Birmingham Mail.

Как сообщает источник, клуб из Бирмингема серьёзно нацелен на подписание 25-летнего итальянца, однако Кьезу ещё предстоит убедить перейти в «Астон Виллу».

Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Италии также заинтересованы «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

В минувшем сезоне Кьеза провёл за «Ювентус» 33 матча, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 40 миллионов евро.

По итогам минувшего розыгрыша АПЛ «Астон Вилла» заняла седьмое место в турнирной таблице, набрав 61 очко в 38 проведённых матчах.