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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» включилась в борьбу за Кьезу

24 Июня 2023 • 09:37 Комментировать
Ньюкасл
...
Астон Вилла
12.08 19:30

«Астон Вилла» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Федерико Кьезе. Об этом сообщает Birmingham Mail.

Как сообщает источник, клуб из Бирмингема серьёзно нацелен на подписание 25-летнего итальянца, однако Кьезу ещё предстоит убедить перейти в «Астон Виллу».

Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Италии также заинтересованы «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

В минувшем сезоне Кьеза провёл за «Ювентус» 33 матча, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 40 миллионов евро.  

По итогам минувшего розыгрыша АПЛ «Астон Вилла» заняла седьмое место в турнирной таблице, набрав 61 очко в 38 проведённых матчах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Астон Вилла Федерико Кьеза
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НЬЮКАСЛ АСТОН ВИЛЛА
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