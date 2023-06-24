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«Тоттенхэм» хочет купить игрока «Ювентуса»

24 Июня 2023 • 09:06 Комментировать

Защитник туринского «Ювентуса» Глейсон Бремер может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Согласно данным The Telegraph, у игрока есть вариант в Английской премьер-лиге – интерес к нему проявляет лондонский «Тоттенхэм».

Новый наставник английского клуба Анге Постекоглу хочет усилить оборонительную линию команды и видит в бразильце подходящую кандидатуру. «Старая синьора», в свою очередь, готова расстаться с Бремером, если получит хорошее предложение.

Защитник присоединился к туринскому гранду летом 2022 года. В минувшем сезоне бразилец поучаствовал в 43 поединках во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Глейсон Бремер трансферы футбола - лето 2023
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