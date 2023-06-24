Кулибали в ближайшие дни станет игроком клуба из Саудовской Аравии

Сенегальский защитник Калиду Кулибали может стать игроком саудовского «Аль-Хиляля» в ближайшее время, об этом отрапортовал журналист Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, стороны согласовали все детали потенциальной сделки. В ближайшие пару дней Кулибали пройдет медицинский осмотр, после чего поставит подпись под контрактом.

Калиду выступает за «Челси» с лета прошлого года. Он перебрался в лондонский клуб из «Наполи». В минувшем сезоне футболист принял участие в 32 поединках за «пенсионеров», отметившись двумя забитым мячами и одной голевой передачей.