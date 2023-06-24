«Астон Вилла» нацелилась на американского полузащитника

24-летний американский полузащитник Тайлер Адамс, правами на которого владеет «Лидс», может продолжить карьеру в другом английском клубе. Как информируют журналисты The Athletic, подписать игрока желает бирмингемская «Астон Вилла».

Источник подчеркивает, что «львы» обозначили Адамса одной из приоритетных целей на это трансферное окно.

Тайлер перешел в «Лидс» из «РБ Лейпцига» летом прошлого года. Полузащитник принял участие в 26 поединках за «павлинов», в которых не отметился голевыми действиями. Трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.