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«Астон Вилла» нацелилась на американского полузащитника

24 Июня 2023 • 08:51 Комментировать

24-летний американский полузащитник Тайлер Адамс, правами на которого владеет «Лидс», может продолжить карьеру в другом английском клубе. Как информируют журналисты The Athletic, подписать игрока желает бирмингемская «Астон Вилла».

Источник подчеркивает, что «львы» обозначили Адамса одной из приоритетных целей на это трансферное окно.

Тайлер перешел в «Лидс» из «РБ Лейпцига» летом прошлого года. Полузащитник принял участие в 26 поединках за «павлинов», в которых не отметился голевыми действиями. Трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Астон Вилла Тайлер Адамс трансферы футбола - лето 2023
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