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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Звёздный форвард АПЛ ведёт переговоры с «Баварией»

24 Июня 2023 • 08:39 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» хочет усилить позицию центрального нападающего в текущее трансферное окно. Согласно данным Bild, немецкий гранд сохраняет заинтересованность в подписании форварда лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Как сообщает источник, представители немецкого гранда начали предварительные переговоры с агентом 29-летнего английского бомбардира. «Бавария» намерена перехватить Гарри у «Манчестер Юнайтед», который также заинтересован в игроке.

Кейн стал вторым бомбардиром Премьер-лиги в прошлом сезоне. Он отметился 30 забитыми мячами в 38 матчах. Его контракт со «шпорами» рассчитан до 2024 года.

Звезда АПЛ Кейн выбрал новый клуб

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Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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