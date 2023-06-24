Робертсон: «Манчестер Сити» справедливо выиграл требл, они лучшие в Европе»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался касательно выступления «Манчестер Сити» в минувшем сезоне. Напомним, что подопечные Хосепа Гвардиолы оформили требл.

«В минувшем сезоне «Сити» отличался от всех команд лиги. Мы даже не были близки к этому. «Манчестер Сити» оформил требл, и это справедливо, ведь они были лучшей командой Европы и заслужили все почести», - передает слова шотландского футболиста Talksport.

По итогам сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» стал чемпионом Английской премьер-лиги, победителем Кубка Англии и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.