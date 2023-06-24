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«Челси» отверг третье предложение «Манчестер Юнайтед» по Маунту

24 Июня 2023 • 08:18 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» не может договориться с лондонским «Челси» о переходе полузащитника Мэйсона Маунта. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, руководство «пенсионеров» отклонило третий запрос «красных дьяволов» по трансферу футболиста.

Ранее сообщалось, что если это предложение будет отклонено, то манкунианцы прекратят переговоры с лондонским клубом.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Маунт провел 24 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Трудовое соглашение 24-летнего игрока с «пенсионерами» рассчитано до середины 2024 года. Его трансферный ценник – 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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