Маунт сделал окончательный выбор между «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Воспитанник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт не хочет оставаться в нынешней команде. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, 24-летний игрок решил продолжить карьеру в другом клубе Английской премьер-лиги. Мэйсон хочет пополнить ряды «Манчестер Юнайтед».

Между клубами сейчас продолжаются переговоры, они близки к договоренности. О сделке может быть объявлено в ближайшее время.

Срок контракта Маунта с «пенсионерами» рассчитан до середины 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 65 миллионов евро.

В минувшем сезоне хавбек провел 24 матча в рамках АПЛ, забил три мяча и сделал две голевые передачи.