«Арсенал» готовит третье предложение по Райсу

Опорный хавбек сборной Англии и «Манчестер Сити» Деклан Райс по-прежнему остается приоритетной целью лондонского «Арсенала» на трансферном рынке. Об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

Лондонский клуб готовит новое предложение по трансферу Деклана. «Канониры» ранее предлагали 87 миллионов евро плюс бонусы, но получили отказ от «молотобойцев». Это уже второй отказ «Вест Хэма» в переговорах с «Арсеналом».

Еще одним претендентом на Райса является чемпион АПЛ – «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне полузащитник провел 37 матчей в чемпионате, забил четыре гола и отдал два ассиста.