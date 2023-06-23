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«Борнмут» официально представил Джастина Клюйверта официально

23 Июня 2023 • 22:27 Комментировать

Английский «Борнмут» в своих соцсетях официально представил новичка – нидерландского правого вингера Джастина Клюйверта.

Как уточняет Фабрицио Романо, молодой футболист связал свою судьбу с «вишнями» пятилетним контрактом.

Клюйверту-младшему 24 года, в минувшем сезоне он был игроком «Валенсии». «Роме» молодой футболист принадлежал последние пять лет карьеры – с 2018 года. Tкansfermarkt оценивает его стоимость в 14 млн евро.

Ранее молодой игрок рассказал, что не планировал задерживаться в «Роме» на столь долгий срок, однако футбольная судьба распорядилась иначе.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Борнмут Джастин Клюйверт трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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