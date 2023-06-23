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«Манчестер Юнайтед» выходит из гонки за Кима Мин Джэ

23 Июня 2023 • 22:18 Комментировать

Бронзовый призёр АПЛ «Манчестер Юнайтед» выходит из гонки за защитника чемпионского «Наполи» Кима Мин Джэ. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Football Insider.

«Красные дьяволы» проявляют большой интерес к 26-летнему футболисту, но готовы признать поражение в погоне за его подписью», - отмечает портал.

Напомним, что самым очевидным претендентом на корейского центрдефа прямо сейчас является чемпион Германии – мюнхенская «Бавария». Перехватить у мюнхенцев ценный актив может «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне, который стал для 26-летнего корейца в «Наполи» первым, футболист сыграл в 45 матчах, забив два гола и отдав два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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