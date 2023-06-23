Романо: Аспиликуэта переходит в «Интер»

Ветеран лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта переходит в миланский «Интер», сообщает в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, между клубом и игроком уже согласовано двухлетнее трудовое соглашение. А «Челси», в котором испанец провёл 11 лет карьеры, отпустит футболиста в Италию совершенно бесплатно.

Напомним, что Аспиликуэта – один из ветеранов «Челси» и лидеров в раздевалке. Сейчас футболисту 33 года, треть своей жизни, 11 лет он провёл в «Челси», когда усилил «синих» в 2012 году после перехода из «Марселя».

Отметим, что действующий контракт связывает Аспиликуэту с «Челси» до конца следующего сезона. Transfermarkt оценивает испанского игрока в 5 млн евро.