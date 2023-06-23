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Романо: Аспиликуэта переходит в «Интер»

23 Июня 2023 • 21:44 Комментировать (1)

Ветеран лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта переходит в миланский «Интер», сообщает в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, между клубом и игроком уже согласовано двухлетнее трудовое соглашение. А «Челси», в котором испанец провёл 11 лет карьеры, отпустит футболиста в Италию совершенно бесплатно.

Напомним, что Аспиликуэта – один из ветеранов «Челси» и лидеров в раздевалке. Сейчас футболисту 33 года, треть своей жизни, 11 лет он провёл в «Челси», когда усилил «синих» в 2012 году после перехода из «Марселя».

Отметим, что действующий контракт связывает Аспиликуэту с «Челси» до конца следующего сезона. Transfermarkt оценивает испанского игрока в 5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Сесар Аспиликуэта Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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InterSan
23 Июня 2023 в 22:02
Хорошее усиление. И моральное и, думаю ещё сможет, физическое.
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