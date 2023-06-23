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«Аль-Хиляль» объявил о переходе Невеша официально

23 Июня 2023 • 21:10 Комментировать

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии официально объявил о приходе в клуб 26-летнего португальца Рубена Невеша из «Вулверхэмптона». Стоимость трансфера составляет 55 млн евро, отмечает Фабрицио Романо.

Новичок связал себя контрактом с новым клубом на три ближайших сезона – до лета 2026 года. Отметим, что сделка стала рекордной для «волков» в истории по её стоимости, у игрока по контракту оставался ещё один год с этим клубом.

Невеш являлся одним из лидеров «Вулверхэмптона» на протяжении последних сезонов, всего в этом английском клубе он провёл шесть последних лет карьеры.

Ранее в Саудовскую Аравию официально перебрался другой знаменитый полузащитник из АПЛ – 32-летний Н’Голо Канте.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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