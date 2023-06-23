Лондонский «Арсенал» и молодой английский полузащитник Ромео Лавиа достигли устного соглашения о переходе футболиста. Об этом сообщает Football Insider со ссылкой на свои источники.

По информации портала, «канонирам» удалось опередить в битве за игрока «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что Лавиа покинет «Саутгемптон» за сумму порядка 60 млн евро.

Напомним, что «Саутгемптон», за который 19-летний воспитанник «Манчестер Сити» выступал на протяжении последнего сезона, вылетел из АПЛ с 20 места. Лавиа провёл в минувшем сезоне 34 официальных матча за «святых» во всех турнирах, в которых отметился голом и ассистом.

Transfermarkt оценивает молодого игрока в 32 млн евро. Его контракт с «Саутгемптоном» действует ещё четыре года.