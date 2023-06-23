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«Брайтон» выкупит вратаря «Андерлехта» за 20 млн евро

23 Июня 2023 • 19:32 Комментировать
Брайтон
...
Лутон Таун
12.08 17:00

Английский «Брайтон», который в грядущем сезоне сыграет в Лиге Европы, усилится бельгийским голкипером «Андерлехта» и молодёжной сборной Нидерландов Бартом Вербрюггеном, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По обновлённой информации, к соглашению английский и бельгийский клубы пришли ещё на прошлой неделе. А сумма сделки будет равняться 20 млн евро. Решающее значение в будущем трансфере сыграла роль наставника «чаек» Роберто де Дзерби.

В минувшем сезоне 21-летний голкипер сыграл за свою команду в 24-х официальных встречах, в которых пропустил 28 голов. Текущим контрактом с «Андерлехтом» футболист связан до лета 2025 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Брайтон Барт Вербругген
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БРАЙТОН ЛУТОН ТАУН
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