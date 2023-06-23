​Клуб Серии А предложил контракт Заха

Будущее форварда Уилфрида Заха остаётся туманным. В последние годы футболиста регулярно связывали с разными клубами, но «Кристал Пэлас» его не отпускал. Теперь Заха может выбирать команду сам, ведь его действующий контракт истекает в конце июня.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, предложение 30-летнему Заха направил «Лацио». Переговоры состоялись, но потенциальная сделка называется непросто. Заха имеет много предложений, и в скором времени он оценит свои варианты.

В 28 матчах сезона 2022/2023 Уилфрид Заха забил семь голов и отдал три голевых паса на партнёров.