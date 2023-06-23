«Аль-Хиляль» активно давит, чтобы провернуть трансфер Бернарду Силвы

«Аль-Хиляль» в данный момент активно давит, чтобы провернуть сделку по трансферу полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. По информации от инсайдера Бена Джейкобса, клуб из Саудовской Аравии подключил все ресурсы для того, чтобы осуществить трансфер.

Отмечается, что сам Силва пока не принимал никаких решений по своему будущему. В футболисте заинтересованы каталонская «Барселона» и «ПСЖ», но большая зарплата в Саудовской Аравии может перевесить соблазн перейти в один из этих клубов.

Силва в минувшем сезоне записал на свой актив 4 гола и 5 результативных передач в Английской премьер-лиге.