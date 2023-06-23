Менье может продолжить карьеру в АПЛ

Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье в скором времени может оказаться в Английской премьер-лиге. По информации от Mundo Deportivo, одним из заинтересованных в бельгийце клубов является «Астон Вилла».

31-летний защитник в данный момент не входит в планы руководства дортмундской «Боруссии», которое готово отпустить Тома за 2-4 миллиона евро компенсации. У игрока при этом через год заканчивается контракт.

Ранее сообщалось, что сам Менье хотел бы продолжить карьеру в каталонской «Барселоне», но «сине-гранатовые» не считают Тома приоритетным кандидатом на позицию правого защитника.