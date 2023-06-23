«Ньюкасл» подписал звезду «Милана»

«Ньюкасл» оформил трансфер полузащитника «Милана» Сандро Тонали. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «сороки» согласовали все условия сделки по переходу итальянского хавбека.

За своего футболиста «Милан» получит 70 миллионов евро с учётом бонусов. Это делает Тонали самым дорогим итальянским игроком в истории. Личные условия между «Ньюкаслом» и Сандро также были согласованы.

Напомним, Тонали выступал за «Милан» с сезона-2020/21, когда перешёл из «Брешии». В последнем розыгрыше Серии А Сандро записал на свой актив два гола и семь результативных передач.