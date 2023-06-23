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«Ньюкасл» подписал звезду «Милана»

23 Июня 2023 • 16:10 Комментировать (4)

«Ньюкасл» оформил трансфер полузащитника «Милана» Сандро Тонали. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «сороки» согласовали все условия сделки по переходу итальянского хавбека.

За своего футболиста «Милан» получит 70 миллионов евро с учётом бонусов. Это делает Тонали самым дорогим итальянским игроком в истории. Личные условия между «Ньюкаслом» и Сандро также были согласованы.

Напомним, Тонали выступал за «Милан» с сезона-2020/21, когда перешёл из «Брешии». В последнем розыгрыше Серии А Сандро записал на свой актив два гола и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Сандро Тонали трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (4)
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NOBODY
23 Июня 2023 в 16:25
это типа "новый Пирло" для Милана? )))
ЮвиК
23 Июня 2023 в 17:00
Ага. Только на словах). По игре там до Пирло даже близко ничего нет.
NOBODY
23 Июня 2023 в 17:08
и по игре, и как оказалось - по отношению к Милану ))) его облизывали, а он свалил )))
ЮвиК
23 Июня 2023 в 17:10
Итальянцы после слива во всех финалах походу опустили руки и решили всех распродать).
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