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Парти в Саудовской Аравии предлагают 90 миллионов евро в год

23 Июня 2023 • 15:56 Комментировать

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти может серьёзно приумножить своё финансовое состояние, если примет решение перебраться в Саудовскую Аравию. По информации от журналиста Ибрахима Санни Даары, один из местных клубов предлагает ганцу зарплату в размере 90 миллионов евро в год. С учётом вычета налогов, полузащитник по двухлетнему контракту может заработать 180 миллионов евро.

Напомним, Парти ранее был интересен туринскому «Ювентусу», который до сих пор мониторит ситуацию и будет готов сделать предложение, если игрок откажется от варианта с Саудовской Аравией.

Парти выступает за «Арсенал» с лета 2020 года, когда перешёл из мадридского «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Томас Парти трансферы футбола - лето 2023
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