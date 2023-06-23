Будущее Гринвуда не зависит от смены владельцев «Манчестер Юнайтед»

В обозримом будущем в «Манчестер Юнайтед» может произойти смена владельцев. Этот факт наверняка влияет на трансферную стратегию клуба. Но на будущее нападающего Мэйсона Гринвуда это не влияет, о чём рассказывает The Telegraph. По данным источника, решение по 21-летнему футболисту будет принято после проведения стратегического анализа.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от команды полтора года назад, когда футболиста обвинили в насилии. В начале 2023 года с Мэйсона сняли обвинения, но «красные дьяволы» не вернули игрока в состав, начав внутреннее разбирательство.