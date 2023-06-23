Бернарду Силва не исключает переезд в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва не исключает вариант с переездом в Саудовскую Аравию, где футболистом интересуется «Аль-Хиляль». По информации от Record Portugal, хавбек хочет выбрать свой следующий клуб исключительно по спортивному принципу, но предложение из Саудовской Аравии заставляет его сильно задуматься.

В данный момент португалец оценивает плюсы и минусы перехода в «Аль-Хиляль». Окончательное решение ещё не принято, поэтому о переезде игрока в Саудовскую Аравию говорить рано.

Напомним, Силва также интересен французскому «ПСЖ», который хочет приобрести португальца на замену Лионелю Месси.