«Манчестер Юнайтед» положил глаз на голкипера из МЛС

«Манчестер Юнайтед» продолжает рассматривать варианты с приобретением нового голкипера. Объектом внимания «красных дьяволов» на этот раз стал Джордже Петрович из «Нью-Инглэнд Революшн», который выступает в МЛС.

По информации от Manchester Evening News, команда Эрика тен Хага активно мониторит ситуацию с 23-летним сербом, которого в данный момент хотят приобрести многие клубы из Английской премьер-лиги.

Петрович провёл в МЛС два последних сезона, а ранее выступал в Сербии в составе футбольного клуба «Чукарички». За взрослую сборную Сербии 23-летний голкипер пока так и не дебютировал.