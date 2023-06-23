«Челси» подписал форварда «Вильярреала»

Лондонский «Челси» закрыл сделку по трансферу нападающего «Вильярреала» Николаса Джексона. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны полностью согласовали все условия трансфера.

Отмечается, что «Челси» заплатит за Джексона чуть более 35 миллионов евро отступных, которые были прописаны в контракте. Переплата связана с тем, что руководство «пенсионеров» планирует выплачивать деньги в рассрочку.

Другой источник в лице Маттео Моретто сообщает, что Джексон уже сейчас находится в Лондоне, где в ближайшие пару часов начнёт проходить медицинское обследование, а затем подпишет контракт.