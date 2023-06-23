«Челси» и «Манчестер Юнайтед» близки к соглашению по трансферу Маунта

Лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед» близки к соглашению по трансферу полузащитника Мэйсона Маунта. По информации от журналиста Хорхе Пикона, в стане «красных дьяволов» растёт уверенность, что сделку по англичанину удастся заключить в ближайшее время.

Источник сообщает, что стороны могут сойтись на цене в размере 70 миллионов евро с учётом бонусов. Ранее агенты Маунта чётко дали понять руководству «Челси», что игрок решительно намерен покинуть клуб этим летом, и не намерен подписывать новый контракт.

Напомним, Маунт провёл уже четыре сезона в составе «Челси». Игрок успел выиграть с командой Лигу чемпионов в 2021 году.