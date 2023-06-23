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Эдуар Менди в понедельник пройдёт медосмотр в «Аль-Ахли»

23 Июня 2023 • 15:02 Комментировать

Голкипер «Челси» в понедельник должен пройти медосмотр в стане «Аль-Ахли» Джидда. По информации от журналиста Фабрицио Романо, сенегалец в начале следующей недели должен завершить свой переход в новую команду.

Напомним, коллектив из Саудовской Аравии заманил Менди выгодными финансовыми условиями, подробности которых пока не уточняются. Известно лишь то, что за трансфер сенегальца «Челси» получит в районе 20 миллионов евро.

Менди выступал за «Челси» с лета 2022 года, когда перешёл из французского «Ренна». С тех пор голкипер выиграл с командой все возможные трофеи на международном уровне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аль-Ахли Джидда Эдуар Менди трансферы футбола - лето 2023
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