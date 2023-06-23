Отец Начо: «Мой сын хотел уйти из «Реала», но клуб попросил его остаться»

Чема Фернандес, отец Начо Фернандеса из мадридского «Реала», рассказал, почему защитник решил остаться в «королевском клубе» ещё на один сезон. Напомним, на днях «сливочные» официально объявили о продлении контракта с испанцем.

«Мой сын хотел уйти из «Реала», наверное, в МЛС. Тем не менее, клуб попросил его остаться. У Начо было много сомнений, он попросил больше игровых минут и более важную роль. Капитанская повязка и поддержка клуба сыграла большую роль в новом контракте», – заявил Чема Фернандес в интервью изданию Marca.

Начо выступает за мадридский «Реал» с 2011 года. С тех пор футболист выиграл с «королевским клубом» 5 титулов Лиги чемпионов.