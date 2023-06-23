«Бавария» может подписать Кейна и Коло-Муани вместе

Мюнхенская «Бавария» летом может усилиться сразу двумя нападающими. По информации от журналиста Кристиана Фалька, «красная машина» рассматривает вариант с покупкой как Гарри Кейна из «Тоттенхэма», так и Рандаля Коло-Муани из франкфуртского «Айнтрахта». Если верить источнику, «Бавария» может приобрести обоих форвардов сразу.

Напомним, одной из главных целей для команды Томаса Тухеля в летнее трансферное окно является покупка нападающего. По сведениям Фалька, недавно представители «Баварии» провели очередные переговоры с окружением Кейна, после чего у руководства мюнхенцев появилось впечатление, что англичанин открыт к переходу.

Отметим, что трансферы Кейна и Коло-Муани вместе могут обойтись «Баварии» в районе 200 миллионов евро.