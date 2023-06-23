«Челси» может отдать Датро Фофана в аренду в «Страсбург»

Владельцы «Челси» придумали, куда пристроить молодого нападающего Давида Датро Фофана, который перешёл в команду прошлым летом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, одним из вариантов для ивуарийца является аренда в «Страсбург», который вчера перешёл под контроль руководителей «Челси».

Тем не менее, источник сообщает, что у Датро Фофана также есть и другие варианты для продолжения карьеры. Руководство обсудит ситуацию и уже очень скоро примет окончательное решение совместно с игроком.

Датро Фофана в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги успел провести три поединка, где не отметился ни одним результативным действием.