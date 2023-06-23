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«Арсенал» готовит второе предложение по Тимберу

23 Июня 2023 • 14:05 Комментировать (1)

Лондонский «Арсенал» скоро направит амстердамскому «Аяксу» второе предложение по трансферу центрального защитника Юррьена Тимбера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, нидерландец является приоритетным вариантом для главного тренера «канониров» Микеля Артеты на усиление центра обороны.

Отметим, что первое предложение «Арсенала» в размере 35 миллионов евро «Аякс» уже отклонил. Ранее сообщалось, что амстердамская команда будет требовать за футболиста в районе 50-55 миллионов евро.

Интерес к Тимберу также проявляет мюнхенская «Бавария», но сам защитник решительно намерен перейти именно в «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Арсенал Лондон Юррьен Тимбер трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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LMI
23 Июня 2023 в 14:18
Ну хоть этот намерен именно к нам.
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