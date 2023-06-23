Мойсес Кайседо хочет перейти в «Челси», личные условия почти согласованы

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо готов перебраться в лондонский «Челси». По информации от журналиста Фабрицио Романо, переезд на «Стэмфорд Бридж» является приоритетным вариантом для эквадорского опорника.

Источник утверждает, что Кайседо почти согласовал личные условия с «Челси». Тем не менее, «пенсионерам» ещё предстоит договориться о сумме компенсации с «Брайтоном». Ни одного официального предложения «Челси» ещё не делал, так как руководство в первые дни трансферного окна занималось продажами.

Ранее сообщалось, что Кайседо оценивается «Брайтоном» в 80-90 миллионов евро. Есть вероятность, при которой в гонку за полузащитником вернётся лондонский «Арсенал».