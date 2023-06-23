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​«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение по Онана – известна сумма

23 Июня 2023 • 13:18 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» работает над подписанием нового голкипера, ведь Давид де Хеа в последние годы выступал неуверенно, к тому же его контракт истекает. На радаре «красных дьяволов» находится Андре Онана из «Интера». По данным La Gazzetta dello Sport, до конца июня манкунианцы направят миланскому клубу официальное предложение по Онана в размере от 40 до 50 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Андре Онана провёл за «Интер» 41 официальный матч. В них 27-летний камерунец пропустил 36 мячей.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Андре Онана в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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