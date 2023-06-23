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Амад Диалло может остаться в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

23 Июня 2023 • 13:06 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может оставить нападающего Амада Диалло на следующий сезон. По информации от журналиста Фабрицио Романо, нидерландский специалист ещё не принял решение касательно будущего.

Диалло всё ещё вновь может оказаться в «Сандерленде», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Именно эта команда будет приоритетом для ивуарийца, если «Манчестер Юнайтед» решит вновь отпустить его в аренду.

В минувшем сезоне Диалло записал на свой актив 14 голов и 3 результативные передачи в Чемпионшипе. «Сандерленд» не смог выйти в Английскую премьер-лигу, вылетев со стадии полуфинала в плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд Манчестер Юнайтед Амад Диалло
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