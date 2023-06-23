«Астон Вилла» продлила контракт с капитаном команды

Шотландский защитник Джон Макгинн, который является капитаном бирмингемской «Астон Виллы», подписал новое соглашение с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте «львов».

Новый контракт между сторонами рассчитан до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 27 миллионов евро.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Макгинн принял участие в 34 матчах, в которых забил один гол, сделал три результативные передачи и получил семь желтых карточек.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Англии «Астон Вилла» финишировала на седьмом месте в турнирной таблице.