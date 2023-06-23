«Манчестер Юнайтед» близок к новому контракту с де Хеа, но тен Хаг хочет нового голкипера

«Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы продлить контракт со своим основным вратарём Давидом де Хеа. Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что у манкунианцев есть устное соглашение с испанским голкипером, у которого нынешний контракт истекает в начале июля.

Тем не менее, главный тренер Эрик тен Хаг хочет видеть в команде нового голкипера, который хорошо умеет играть ногами. Цели нидерландского специалиста – Диогу Кошта из «Порту» и Андре Онана из миланского «Интера», которого тен Хаг тренировал в амстердамском «Аяксе».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в минувшей кампании финишировал на третьем месте в Английской премьер-лиге.