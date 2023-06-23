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Коутиньо может сменить клуб - назван претендент на бразильца

23 Июня 2023 • 11:33 Комментировать

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, правами на которого владеет бирмингемская «Астон Вилла», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Турции.

По сведениям журналистов Todofichajes, в переходе 31-летнего футболиста заинтересован стамбульский «Фенербахче». Турецкий клуб хотел бы оформить переход южноамериканца в текущее трансферное окно. Трансферная стоимость хавбека оценивается в десять миллионов евро.

Филиппе сыграл в прошлом сезоне чемпионата Англии 20 матчей. Бразилец отметился одним голом и получил три желтые карточки. Трудовое соглашение Коутиньо рассчитано до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Филиппе Коутиньо Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023
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